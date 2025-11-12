Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Ngày 12/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, TP khác.

Sau khi mở rộng điều tra, trong các ngày 13/10 và 20/10, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero, và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra các cam kết cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên hệ Phòng 4 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng (số điện thoại: 0936.87.88.88) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.