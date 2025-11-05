Triệt phá sới bạc ở Ninh Bình, bắt giữ 21 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, vừa bắt quả tang 21 đối tượng trú ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và TP Hà Nội đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Hiền (SN 1984), ở tổ dân phố Hoàn Dương, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang 21 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 767 triệu đồng, bát, đĩa sứ, 4 quân vị cùng 1 số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê các địa điểm vắng người, bố trí ô tô chở các con bạc đến địa điểm tổ chức đánh bạc; tổ chức phân công nhiều vòng canh coi, cảnh giới và sử dụng bộ đàm để báo động cho các con bạc khi phát hiện cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 21 đối tượng trên và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.