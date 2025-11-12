Công an điều tra vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung tại chung cư

Ngày 12/11, chỉ huy Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh vụ một người phụ nữ tố cáo bị chồng hành hung.

Nạn nhân phản ánh thương tích do bị chồng đánh (Ảnh: T.R.).

Theo nội dung bài viết và dữ liệu camera tại hành lang chung cư nơi nạn nhân sinh sống, tối 28/7, xuất phát từ mâu thuẫn, chị T. (29 tuổi) bị chồng của mình kéo ra hành lang, quật ngã rồi đấm, đá liên tục vào mặt cùng các vùng chân, tay, lưng.

Nạn nhân sau đó choáng váng và nằm gục dưới đất, người đàn ông vẫn tiếp tục chỉ tay chửi mắng và đá vào người chị. Ngay sau khi bị hành hung, chị T. đã trình báo qua điện thoại và trực tiếp tới Công an phường Đại Mỗ để phản ánh vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.