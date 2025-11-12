Vụ ô tô chở 45kg ma túy và súng đã lên đạn: Cảnh sát truy tìm người

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy tìm Nguyễn Thế Dũng (SN 1995, trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để phục vụ điều tra vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo quyết định truy tìm, Dũng bị nghi có liên quan đến vụ án nhưng hiện không rõ tung tích.

Người này có đặc điểm nhận dạng cao 1,65m, tóc cắt ngắn, trán cao, lông mày rậm, sống mũi thẳng.

Nguyễn Thế Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện Nguyễn Thế Dũng báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Trọng Giang qua số điện thoại 0986724779 hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh thu giữ phương tiện phạm tội của vụ án là ô tô Kia Carnival màu nâu, biển số 63A-188.47, số khung RNYNF5BA8NC246978, số máy D4HEMH705663.

Cơ quan, đơn vị được đề nghị phối hợp rà soát, xác minh nguồn gốc và thông báo rộng rãi để truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Trần Văn Nam bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau một năm kể từ ngày niêm yết công khai, cơ quan công an sẽ xử lý phương tiện theo quy định nếu không có thông tin phản hồi.

Vụ án này xảy ra vào tối 17/7, Trần Văn Nam (SN 1996, trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô tô 7 chỗ di chuyển từ hướng Lào về Việt Nam. Khi tới khu vực xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), Nam bị cảnh sát mật phục, vây bắt.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 45kg ma túy các loại, một khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn (một viên đạn đã lên nòng) và nhiều biển số ô tô giả.

Nhằm qua mắt các lực lượng chức năng, Nam đã ngụy trang ma túy, súng quân dụng một cách tinh vi trên ô tô. Đối tượng này khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.