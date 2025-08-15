Bắt nhanh thanh niên cướp tài sản du khách nước ngoài

Ngày 15/8, Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Vân (SN 2000, trú tại đường Trương Định, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 19h30 ngày 14/8, anh Lee Joo Ho (SN 1992, du khách Hàn Quốc, trú tại đường Trần Đức Thông, thành phố Đà Nẵng) trong lúc đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ, bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Vân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường An Hải).

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 ProMax và 8 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Lee Joo Ho đến Công an phường An Hải trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy công an phường chỉ đạo tổ phòng, chống tội phạm phối hợp với cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, cảnh sát trật tự… nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ chưa đầy 4 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Vân.

Tang vật thu giữ gồm một điện thoại iPhone 14 ProMax, một xe máy SH - là phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ cướp giật.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 15/8, lãnh đạo phường An Hải tổ chức khen thưởng đột xuất đến tập thể công an phường vì thành tích khám phá nhanh vụ án trên.

Công an phường An Hải đang tiếp tục đấu tranh, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Vân theo quy định pháp luật.