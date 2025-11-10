Ra tù 2 tháng, thanh niên lại bị bắt vì giật dây chuyền ở TPHCM

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Trương Quốc Lâm (SN 1991, ngụ phường Tân Thới Hiệp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lâm bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 7/11, Công an xã Đông Thạnh nhận trình báo của chị T.T.K. (SN 2003, ngụ xã Đông Thạnh) về việc chị bị giật sợi dây chuyền vàng.

Theo nạn nhân, khoảng 10h20 cùng ngày, chị K. đi bộ trong con hẻm ở ấp 84, xã Đông Thạnh, bị một thanh niên chạy xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền 1,6 chỉ vàng. Cú giật làm sợi dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường. Nạn nhân hoảng sợ nên nhờ người thân đưa đến công an trình báo.

Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh các tuyến đường. Nhà chức trách xác định nghi phạm chạy tốc độ rất nhanh, di chuyển qua nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho quá trình truy xét.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ trong 7 giờ xảy ra vụ việc, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp đã bắt giữ được Trương Quốc Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Nghi phạm vừa được đặc xá vào ngày 1/9.