Bắt nhanh kẻ giật iPhone của 2 bé gái ở TPHCM

Ngày 5/4, Công an xã Bình Chánh đang tạm giữ, lấy lời khai Trần Minh Anh (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Minh Anh khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Một ngày trước, Công an xã Bình Chánh nhận tin báo của ông P.V.B. (ngụ địa phương) về việc hai con gái của ông bị cướp giật tài sản. Theo nội dung trình báo, tối 3/4, hai con gái của ông B. chở nhau bằng xe đạp, chạy trên hương lộ 11. Lúc này, 2 bé gái bị nam thanh niên áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm gây án là Trần Minh Anh, đang trên đường tẩu thoát về tỉnh Tây Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm gây án.

Nhận được điện thoại do công an trao trả, bé gái mừng rỡ, viết thư tay cảm ơn lực lượng cảnh sát đã bắt nhanh nghi phạm, thu hồi tài sản cho người dân.