Bắt người quản lý cơ sở massage cho nữ tiếp viên bán dâm

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (SN 2000, ngụ phường Cao Lãnh) để điều tra, xử lý về tội Chứa mại dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố đối tượng Nguyễn Tấn Đạt về hành vi chứa mại dâm (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, Đạt là quản lý của cơ sở massage Diễm Kiều trên địa bàn ấp An Thạnh, xã Cái Bè, do ông Nguyễn Ngọc Cương (SN 1965) làm chủ.

Lúc 23h30 ngày 5/9, Công an xã Cái Bè đã kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với giá 700.000 đồng/lượt khách. Sau mỗi lượt bán dâm, các tiếp viên sẽ nộp lại cho cơ sở 100.000 đồng, thông qua người quản lý là Đạt.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.