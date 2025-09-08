Khởi tố gã môi giới biến nhà nghỉ thành nơi mua bán dâm

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Duy (SN 1983) để điều tra về tội Môi giới mại dâm.

Nguyễn Đức Duy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 22h ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà nghỉ G.A. (xã Phú Túc) đang diễn ra hoạt động mua bán dâm.

Đơn vị đã phối hợp công an xã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng nghỉ số P.02 và P.04 có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua làm việc, các đương sự khai nhận hành vi mua bán dâm được môi giới bởi Nguyễn Đức Duy, số tiền bán dâm phải đưa lại một phần cho Duy tùy theo thỏa thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.