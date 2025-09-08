Tên cướp sa lưới sau 38 năm lẩn trốn

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị đã phối hợp Công an xã Nhu Gia bắt giữ được Sơn Hiệp (SN 1958), đây là đối tượng đã bỏ trốn khỏi Trại cải tạo Kênh 5 (nay là Trại giam Kênh 5) khi đang chấp hành án về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Sơn Hiệp (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, sau hơn 38 năm lẩn trốn, đối tượng Sơn Hiệp thay đổi họ tên, sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 8/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Nhu Gia phát hiện, bắt giữ Sơn Hiệp khi đang ẩn náu trên địa bàn xã Nhu Gia.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.