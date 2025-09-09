Nam thanh niên dùng thủ đoạn để lừa mua trót lọt hơn 12 tấn gà tre

Ngày 9/9, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Khanh (30 tuổi) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Tuấn Khanh (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Khanh không có việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua việc mua bán gà, Khanh giở các thủ đoạn như giả vờ ngân hàng kẹt mạng không chuyển tiền được, làm giả các ảnh chuyển tiền thành công gửi qua Zalo cho bị hại. Khanh còn thuê xe tải đậu trước nhà để làm tin; sử dụng các sim không đăng ký chính chủ, tạo Zalo để giao dịch...

Đến khi chiếm đoạt được gà, Khanh vứt sim điện thoại, khóa Zalo…

Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, tại các huyện Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ) và huyện Châu Thành, tỉnh Long An (cũ), Khanh đã chiếm đoạt 5.440 con gà tre của chị T.T.T.T., tổng trọng lượng hơn 6 tấn, giá trị 441 triệu đồng và 220 lồng nhốt gà với số tiền trên 35 triệu đồng. Tổng số tiền thiệt hại là trên 476 triệu đồng.

Số gà lừa được từ chị T., Khanh đem bán cho thương lái ở nhiều tỉnh.

Cơ quan chức năng còn cáo buộc Khanh chiếm đoạt của chị L.T.M.T. 2.000 con gà tre, trọng lượng hơn 2,5 tấn với số tiền trên 182 triệu đồng; của chị N.L.D. hơn 2,7 tấn gà tre loại 1 và 2, giá trị trên 210 triệu đồng; của anh H.V.M. hơn 1 tấn gà tre, giá trị trên 76 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản Khanh lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 947 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Khanh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm mất trật tự, trị an ở địa phương.