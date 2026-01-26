Vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng

Liên quan vụ cô gái tố bị quấy rối khi "đi bão" tại hầm Kim Liên, ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ 8 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin về một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định 8 đối tượng, đều dưới 18 tuổi.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định rạng sáng 24/1, nhóm của N.Đ.V. (17 tuổi, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi “bão”.

Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V. bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào “sàm sỡ”.

Đến khoảng 3h cùng ngày, V. chặn xe máy do anh Q điều khiển chở theo chị C.. Cùng lúc này, nhóm của V. lao vào “sàm sỡ” chị C.. Sau đó, nhóm đối tượng bỏ đi thì gặp anh K. đang đi bộ trong hầm.

V. dùng tay vỗ vào gáy anh K. dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này, nhóm của V. lao đến đánh anh K.. Khi được người dân xung quanh can ngăn, nhóm V. bỏ đi.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.