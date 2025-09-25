Bắt người phụ nữ lừa đảo môi giới mua bán đất, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Vân (SN 1990, trú tại thôn Miếu Bông, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Thị Thu Thủy (SN 1988, trú tại huyện Hòa Vang cũ, Đà Nẵng), với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trong năm 2024 tại địa bàn huyện Hòa Vang (cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Vân có dấu hiệu tham gia, giúp sức.

Cơ quan công an khởi tố, bắt giam đối tượng Vân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, Vân đã cùng Thủy lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra.