Đôi nam nữ mua bán người dưới 16 tuổi ở Đồng Nai

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, K. (SN 2010, quê tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) rời khỏi nhà từ đầu tháng 10/2024. Đến cuối tháng 10/2024, K. liên lạc với gia đình, cho biết mình bị mua bán, đưa về làm nhân viên tại một quán karaoke ở thị xã Phước Long, Bình Phước (nay là phường Phước Long, Đồng Nai), bị ép bán dâm và bị các đối tượng yêu cầu gia đình nộp hơn 30 triệu đồng tiền chuộc.

Sau khi nhận được thông tin từ con gái, mẹ của nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước (cũ) đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Bùi Văn Tiến và Trần Thị Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua xác minh, cơ quan công an xác định sau khi rời khỏi nhà, K. từng làm thuê tại một quán karaoke (chưa rõ tên) trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM) trong khoảng một tuần rồi nghỉ việc.

Ngày 1/10/2024, K. đến xin việc tại quán karaoke Q.C. ở xã Trị An, tỉnh Đồng Nai do Trần Thị Hằng (SN 1989) làm chủ. Tại đây, K. vay của Hằng số tiền 23,5 triệu đồng để gửi về cho gia đình và giải quyết việc cá nhân, đồng thời thỏa thuận làm tiếp viên karaoke, ăn ở tại quán.

Đến ngày 2/10/2024, do nghe thông tin nhân viên trong quán bị đánh, K. không muốn tiếp tục làm việc và chủ động liên hệ với bạn bè bên ngoài để tìm cách rời khỏi quán của Hằng.

Sau đó, bạn của K. đã nhờ Bùi Văn Tiến (SN 2001, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nay là phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) đứng ra “chuộc” K. với số tiền 24,5 triệu đồng. Tiến đưa K. về thị xã Phước Long, bố trí làm tiếp viên tại các quán karaoke do mình chỉ định và thu tiền từ hoạt động này.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.