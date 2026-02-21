Bắt khẩn cấp kẻ tạt xăng đốt người ở Đồng Nai

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Biển để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Biển hẹn anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, quê TP Cần Thơ) nói chuyện và yêu cầu đem theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu và tiền công. Hiền và Biển cùng làm ăn chung trong ngành xây dựng.

Hình ảnh Biển gây án được camera an ninh ghi lại (Ảnh: CTV).

Cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực ngã 3 (khu phố 1, phường Hố Nai, Đồng Nai) để giải quyết mâu thuẫn. Do không tìm được tiếng nói chung về tiền bạc, Biển lấy trên xe 1 chai nhựa chứa xăng, dùng bật lửa đốt và tạt xăng vào người anh Hiền.

Ngay sau đó, anh Hiền nhảy khỏi xe bỏ chạy. Chưa dừng lại, Biển tiếp tục dùng dao truy sát, chém 2 nhát vào người anh Hiền. Gây án xong, Biển bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Hiền được người dân phát hiện trong tình trạng bị trọng thương nên đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng trinh sát xác định đối tượng gây án là Biển, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án trên xuất phát từ mâu thuẫn về tiền bạc.

Sau hơn một ngày xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được Biển khi đối tượng lẩn trốn tại phòng trọ thuộc khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên, Đồng Nai.