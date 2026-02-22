Công an làm việc với nhóm người đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu

Tối 21/2, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đã triệu tập, làm việc với nhóm đối tượng gồm: Đặng Trần Quốc V. (SN 1977, chủ quán cơm niêu), Đặng Nguyễn Bảo N. (SN 2000, con ông V.) và Đào Năng N. (SN 1997, đầu bếp) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng cùng ngày, một nhóm du khách đến từ Đồng Nai gồm 6 người đi trên ô tô đến đường Trần Phú, Vũng Tàu để tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.

Ông V. dùng xẻng đuổi đánh nhóm du khách (Ảnh: CTV).

Nhóm du khách cử một người vào quán cà phê xem còn chỗ ngồi hay không, còn lại vẫn ngồi trên ô tô. Dù ô tô dừng đỗ ở lề đường, sát bên một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu, nhưng Đặng Trần Quốc V. không cho du khách dừng, đỗ xe. Hai bên xảy ra cãi cọ, tranh luận.

Trong lúc xô xát, ông V. dùng ghế, xẻng đuổi đánh nhóm du khách. Thấy người con và nhân viên bếp chạy ra phụ ông V. đuổi đánh du khách. Vụ ẩu đả khiến một du khách bị thương ở mặt. Ngay sau đó, nhóm du khách đã trình báo đến công an địa phương.

Hiện, Công an phường Vũng Tàu tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.