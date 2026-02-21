Khu du lịch, khách sạn ở Vũng Tàu quá tải

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho hay, từ ngày 17-20/2 (4 ngày đầu Tết Bính Ngọ), biển Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) đón hơn 144.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi và tắm biển. Riêng mùng 4 Tết, Vũng Tàu ghi nhận khoảng 66.000 lượt khách, tăng đột biến so với những ngày trước.

Biển Vũng Tàu, đường Thùy Vân, các công viên tháp Tam Thắng, Cá Ông... (khu vực Bãi Sau) tập trung rất đông người dân du Xuân. Đoạn đường Thùy Vân thường xuyên ùn tắc giao thông. Dưới bãi biển, trong tiết trời nắng nhẹ, du khách đổ xô tắm biển từ khá sớm.

Biển Vũng Tàu thu hút đông đảo du khách tham quan dịp Tết (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, việc hoàn thành chỉnh trang tuyến đường Thùy Vân trong năm nay đã góp phần thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng và tắm biển.

Không chỉ lượng khách tăng cao, nhiều hoạt động văn hóa - giải trí diễn ra trước Tết cũng góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong các ngày đầu Xuân, phường Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện lớn như Ngày hội Lân - Sư - Rồng và các chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo không khí lễ hội sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ.

Rất đông du khách tham quan, vui chơi ở biển Vũng Tàu (Ảnh: Hữu Tài).

Trong 4 ngày Tết, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn các trường hợp bị lọt vào vùng xoáy khi tắm biển. Đồng thời, địa phương đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 lượt người dân và du khách tham quan, viếng lễ tại di tích Hòn Bà.

Năm nay, các khu du lịch phía Đông TPHCM kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ nhiều công trình hạ tầng phục vụ du lịch đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong đó, Công viên Thùy Vân - Bãi Sau với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cùng các điểm nhấn cảnh quan như tượng Cá Ông, tháp Tam Thắng, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.