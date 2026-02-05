Bắt kẻ đột nhập công ty điện năng lượng mặt trời trộm dây đồng ở Tây Ninh

Ngày 5/2, Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ xã Bình Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Tùng lẻn vào công ty điện năng lượng mặt trời tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, trộm 18.400m dây đồng.

Tùng bị công an bắt về hành vi trộm tài sản ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số dây điện bị trộm có tổng giá trị khoảng 368 triệu đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, phía công ty đã trình báo cơ quan công an.

Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, xác định Tùng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tùng khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đột nhập vào công ty để trộm số dây đồng trên, sau đó bán cho một vựa ve chai tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Vựa ve chai này tiếp tục bán lại toàn bộ số dây điện cho một cơ sở thu mua phế liệu khác tại TPHCM. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.