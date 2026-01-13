Đường dây thu mua trăm con chó từ nhóm trộm ở Tây Ninh hoạt động ra sao?

Ngày 13/1, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá thành công toàn bộ đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, do Nguyễn Thanh Xuân (46 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo công an, qua điều tra ban đầu, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Thanh Xuân tổ chức kinh doanh thịt chó, cung cấp thịt chó đã làm sạch cho các tiệm bán thịt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nguyễn Thanh Xuân bị bắt vì cầm đầu đường dây thu mua chó trộm cắp (Ảnh: Công an cung cấp).

Để có nguồn hàng tiêu thụ, Xuân thuê hai căn nhà trên địa bàn xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh (Tây Ninh) làm địa điểm thu mua chó do các nhóm trộm chó mang đến.

Xuân thuê người trông coi cơ sở, tổ chức giết mổ, sau đó đóng thùng xốp đưa đi tiêu thụ. Tại các điểm này, nhóm bố trí người canh giữ, cảnh giới cẩn mật. Khi chó được đưa đến, các đối tượng cân xác định khối lượng, tổ chức giết mổ, làm sạch, đóng thùng, bảo quản đông lạnh và vận chuyển bằng xe tải đi tiêu thụ.

Qua quá trình điều tra, nắm rõ phương thức hoạt động của đường dây, ngày 8/1, tại căn nhà không số trên đường số 19, kênh 12, xã Đức Lập, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Minh Triệu (SN 1993, quê Vĩnh Long), Phan Trung Chánh (SN 1982, ngụ TPHCM) và Trần Quốc Khôi (SN 1978, quê Cần Thơ) điều khiển xe tải biển số 62A-479.52 chở 19 con chó đã chết, tổng khối lượng 285kg, đến giao cho nhóm giết mổ.

Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện thêm 10 con chó đã được giết mổ, làm sạch, cất giữ trong tủ đông lạnh, tổng khối lượng 103kg.

Nhóm tiêu thụ, trộm chó ở Tây Ninh bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Cùng thời điểm, tại căn nhà không số trên đường Bàu Năng - Chà Là, khu phố Ninh Bình (phường Ninh Thạnh), lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Minh Mẫn (SN 2001, quê Đồng Tháp) và Phạm Văn Mười Hai (SN 1977, quê Vĩnh Long) khi đang giết mổ 47 con chó đã chết, tổng khối lượng 559kg.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm 57 con chó đã chết, tổng khối lượng 688kg, được cất giấu trong hai tủ đông lạnh tại địa điểm này.

Tổng tang vật bị tạm giữ gồm 133 con chó với tổng khối lượng 1.635kg, 2 ô tô, 4 xe máy, 6 điện thoại di động, 1 súng bắn kích điện tự chế, 2 bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật, đồ vật liên quan phục vụ việc giết mổ, bảo quản thịt chó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Xuân cùng đồng bọn và đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.