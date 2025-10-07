Bắt khẩn cấp kẻ đánh tới tấp tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Thế Anh được xác định là đối tượng đánh tài xế xe tải là anh N.H.L.S. (33 tuổi, trú tại phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk).

Nguyễn Thế Anh đánh đấm tài xế túi bụi sau va chạm giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 5/10, Huỳnh Tấn Nhân (trú tại tỉnh Đồng Tháp), điều khiển xe bán tải mang biển kiểm soát 86C-183.31 chở theo Nguyễn Thế Anh cùng 2 người khác, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Khi di chuyển đến phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 47H-078.xx do anh S. điều khiển.

Cho rằng xe tải chạy tạt đầu ô tô dẫn đến va chạm, ô tô bán tải dừng giữa đường. Lúc này, Nguyễn Thế Anh mở cửa, giật điện thoại của anh S. ném mạnh xuống mặt đường, gây hư hỏng.

Tiếp đó, Anh xông vào tát, đấm túi bụi vào tài xế xe tải. Đánh anh S. xong, cả nhóm lên ô tô rời đi.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, vụ việc xảy ra tại khu đông dân cư khiến ách tắc, cản trở lưu thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Người đi đường đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Ngay trong đêm, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, xác minh, mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thế Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.