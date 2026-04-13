Bắt kẻ cạy tủ trộm vàng của người thân

Ngày 13/4, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đối tượng P.M.V. (SN 1993, trú tại xã Vạn Tường) đã bị bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 10/4, bà N.T.T.H. (trú tại xã Vạn Tường) đến công an trình báo việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy tủ trộm cắp tài sản. Người này cho biết bị mất số tiền 2 triệu đồng, 2 lắc tay, 2 chiếc nhẫn và mặt dây chuyền vàng.

V. đã đột nhập vào nhà thím rồi cạy tủ trộm tài sản (Ảnh: Công an xã Vạn Tường).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng xác minh, điều tra vụ trộm. Qua điều tra, công an xác định đối tượng P.M.V. (cháu của bà H.) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời làm việc. Trước những chứng cứ được công an thu thập, V. buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội.

P.M.V. cho biết đã đột nhập vào nhà bà H. rồi dùng dao cạy tủ lấy trộm tiền, vàng. Số vàng này được V. bán cho 4 tiệm khác nhau với số tiền 82 triệu đồng. Sau khi thực hiện vụ trộm, V. đã trốn ra thành phố Đà Nẵng và tiêu xài hết số tiền do phạm tội mà có.