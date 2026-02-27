Nhiều thiếu niên tham gia vụ trộm 4 lượng vàng
(Dân trí) - Nhóm thanh, thiếu niên 12-19 tuổi tại xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) đã lấy trộm 4 lượng vàng của một người phụ nữ để bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 27/2, Công an xã Sơn Hạ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn.
Ngày 23/2, bà Đ.T.H. (59 tuổi, trú tại xã Sơn Hạ) phát hiện bị mất 4 lượng vàng. Số vàng này gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai được bà H. tích góp trong thời gian dài. Sự việc được bà H. trình báo công an.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hạ vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra hiện trường, sàn lọc các mối quan hệ, Công an xã Sơn Hạ đã xác định được 10 thanh, thiếu niên trú tại các thôn Gò Gạo, Gò Rinh và Đèo Gió (xã Sơn Hạ) tham gia trộm vàng. Trong số này có nhiều em mới 12-13 tuổi.
Theo Công an xã Sơn Hạ, nhóm này khai nhận đã nhiều lần trộm vàng của bà H. để bán lấy tiền tiêu xài. Các vụ trộm diễn ra trong thời gian dài, có nhiều đối tượng tham gia đã gây khó khăn cho công tác thu hồi tài sản.
Công an xã Sơn Hạ đã báo cáo với Công an tỉnh Quảng Ngãi để được hỗ trợ lực lượng xử lý vụ việc.