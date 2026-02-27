Nhiều thiếu niên tham gia vụ trộm 4 lượng vàng

Ngày 27/2, Công an xã Sơn Hạ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Ngày 23/2, bà Đ.T.H. (59 tuổi, trú tại xã Sơn Hạ) phát hiện bị mất 4 lượng vàng. Số vàng này gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai được bà H. tích góp trong thời gian dài. Sự việc được bà H. trình báo công an.

Nhóm thanh, thiếu niên tham gia trộm vàng (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hạ vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra hiện trường, sàn lọc các mối quan hệ, Công an xã Sơn Hạ đã xác định được 10 thanh, thiếu niên trú tại các thôn Gò Gạo, Gò Rinh và Đèo Gió (xã Sơn Hạ) tham gia trộm vàng. Trong số này có nhiều em mới 12-13 tuổi.

Theo Công an xã Sơn Hạ, nhóm này khai nhận đã nhiều lần trộm vàng của bà H. để bán lấy tiền tiêu xài. Các vụ trộm diễn ra trong thời gian dài, có nhiều đối tượng tham gia đã gây khó khăn cho công tác thu hồi tài sản.

Công an xã Sơn Hạ đã báo cáo với Công an tỉnh Quảng Ngãi để được hỗ trợ lực lượng xử lý vụ việc.