Nam thanh niên giật dây chuyền vàng của bà cụ

Ngày 4/3, Công an xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đối tượng Nguyễn Văn Khởi (27 tuổi, trú tại xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 8h ngày 3/3, bà N.T.B. (SN 1959, trú tại xã Long Phụng) trình báo về việc bị một người đàn ông đi xe máy giật dây chuyền trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khởi (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Phụng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết đối tượng. Đến khoảng 15h ngày 3/3, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Khởi khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Tịnh Phong (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Khởi đã thừa nhận việc giật dây chuyền vàng của bà B. để bán lấy tiền tiêu xài.