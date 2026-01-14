Bắt kẻ bị truy nã vừa từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10/1, Công an xã Tân Quan (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ) phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Lê Phước Hiệp (SN 2000) khi đang lẩn trốn tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Lê Phước Hiệp bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội Cố ý gây thương tích.

Lê Phước Hiệp (bên trái) nghe công an đọc lệnh tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/1/2024, Hiệp cùng Lưu Thanh Phong (SN 1997, trú tại xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai) đến hát karaoke tại quán Z., xã Tân Khai (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ).

Trong quá trình ca hát tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hiệp đã dùng dao chém gây thương tích cho anh Lưu Thanh Phương (em ruột Phong) với tỷ lệ tổn thương cơ thể 15%, đồng thời gây thương tích cho Phong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Thời điểm công an đang điều tra vụ án, Hiệp đã bỏ trốn sang Campuchia nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tân Quan phát hiện Hiệp quay trở về Việt Nam nên đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng lên phương án, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng ở xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phước Hiệp để tiếp tục điều tra.