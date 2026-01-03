Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt trên biển

Chiều 2/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Đỗ Hoàng Tùng (biệt danh là chó con, 22 tuổi, cư trú tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang). Đối tượng này là tội phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Theo điều tra của công an, Đỗ Hoàng Tùng, Trần Minh Trí (cùng 33 tuổi), Nguyễn Văn Nhiều (27 tuổi), Lê Văn Tài (36 tuổi) là bạn bè thân thiết.

Lúc 17h ngày 18/12/2022, Tùng điện thoại cho Trí mách về việc mình bị Lê Thanh Tú (42 tuổi) đánh. Sau cuộc gọi này, Tùng, Trí, Nhiều và Tài cầm theo dao tự chế đi tìm Tú để trả thù.

Tại khu vực cống ngăn mặn Lình Huỳnh (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), nhóm của Tùng và nhóm của Tú đã dùng dao tự chế chém nhau. Tú bị chém ở vùng đầu, vai và chân với tỷ lệ thương tích là 37%.

Tùng bị bắt trong quá trình lẩn trốn trên tàu ra biển (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Trí, Nhiều và Tài bị bắt giữ, khởi tố về tội Giết người. Tùng bị khởi tố cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với y .

Đến đầu năm 2026 này, Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu biển.