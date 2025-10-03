Bắt hai người nước ngoài tiêu thụ tiền USD giả ở đặc khu Phú Quốc

Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 2 người nước ngoài tên Hassainne Oukacha (27 tuổi) và Ramdane Amine (35 tuổi), cùng quốc tịch Algeria, để điều tra về hành vi Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ramdane Amine nhập cảnh vào Phú Quốc (An Giang) từ Malaysia để du lịch vào ngày 9/9. Một ngày sau, Amine làm quen với Hassainne Oukacha và cả 2 cùng thuê chỗ ở.

Tại nơi lưu trú, Amine rủ rê Oukacha tham gia vào đường dây tiêu thụ USD giả có nguồn từ Malaysia. Amine đã sử dụng ứng dụng WhatsApp để liên lạc với một tài khoản tên "Gazaman" hỏi mua tiền giả. Ngay sau đó, một phụ nữ lạ mặt đã gọi lại cho Amine, thỏa thuận sẽ giao 1.000 USD giả để đổi lấy 300 USD thật.

Hai người nước ngoài bị bắt giam do tàng trữ, lưu hành tiền giả tại Phú Quốc (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Ngày 21/9, người phụ nữ này đã gặp và giao cho 2 người 20 tờ tiền giả mệnh giá 50 USD tại Phú Quốc.

Cùng ngày, Oukacha được giao nhiệm vụ mang số tiền giả này đi đổi tại nhiều đại lý, siêu thị nhưng đều bị phát hiện và từ chối. Đến khoảng 15h30, Oukacha đến một cửa hàng kinh doanh du lịch, yêu cầu đặt tour và đổi thành công 14 tờ tiền giả (tương đương 700 USD) lấy 18,2 triệu đồng tiền thật.

Sau khi nhận tiền, Oukacha đưa lại cho Amine và được chia 500.000 đồng. Thấy việc trót lọt, Amine tiếp tục đưa cho Oukacha thêm 10 tờ 50 USD giả để đi đổi và hứa sẽ chia 30% tổng số tiền đổi được.

Tuy nhiên, đến ngày 22/9, hành vi của cả 2 đã bị Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện. Kết quả giám định toàn bộ số tiền USD của các đối tượng đều là tiền giả.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng, điều tra vụ việc.