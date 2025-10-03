Hàng chục đàn bò tràn ra đường ở đặc khu Phú Quốc

Ngày 3/10, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đã ký thông báo về việc siết chặt quản lý, kiên quyết cấm và xử lý nghiêm nạn chăn thả gia súc (bò) tại các khu vực công cộng.

Được biết, tình trạng bò thả rông trên các tuyến đường, công viên và khu du lịch tại Phú Quốc xảy ra suốt một thời gian dài. Thực trạng này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đảo du lịch.

Thực trạng gia súc thả rông đã xảy ra thời gian dài ở Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Để chấn chỉnh dứt điểm tình trạng này, UBND đặc khu nghiêm cấm hoàn toàn hành vi này trên các tuyến giao thông, công viên, khu vực cơ quan hành chính và mặt bằng các dự án.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài bị xử phạt hành chính, chủ vật nuôi phải bồi thường nếu bò thả rông gây thiệt hại tài sản cho người khác.

Đặc biệt, nếu bò thả rông gây tai nạn giao thông dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc chết người, chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù lên đến 10 năm.

UBND đặc khu Phú Quốc giao các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm.