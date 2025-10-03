Xây thêm hồ chứa nước ngọt ở Phú Quốc để phục vụ APEC 2027

Ngày 3/10, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc đến năm 2040 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bổ sung hồ chứa nước Dương Đông 2.

Đây được xem là điều chỉnh cần thiết và cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 và góp phần vào sự phát triển bền vững lâu dài của Phú Quốc.

Trong 21 dự án phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc có một số dự án bị ảnh hưởng do vướng quy hoạch hồ chứa nước Dương Đông 2 (Ảnh: Hoàng Duật).

Vị trí điều chỉnh quy hoạch nằm tại khu vực Dương Đông, gần hồ Dương Đông hiện hữu, với diện tích khoảng hơn 96ha. Chức năng sử dụng đất của khu vực này sẽ được chuyển đổi từ đất nông nghiệp, rừng đặc dụng, cây xanh và mặt nước sang đất khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật để xây dựng hồ chứa mới.

Hồ chứa nước Dương Đông 2 dự kiến có dung tích khoảng 4,7 triệu mét khối, công suất cấp nước khoảng 36.500 mét khối mỗi ngày và đặt mục tiêu hoàn thành dự án trước tháng 6/2027.

Quyết định cũng nêu rõ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và phải có giải pháp trồng rừng bổ sung để bảo vệ môi trường sinh thái.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật nội dung điều chỉnh vào quy hoạch chung, tổ chức công bố công khai và triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết để sớm thực hiện dự án.

Hiện tại, hồ chứa nước đang vận hành và là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho đảo Phú Quốc là hồ Dương Đông được xây dựng từ năm 2002 và trải qua nhiều lần nâng cấp công suất.

Nguồn nước ở hồ này hiện cung cấp cho hơn 14.000 hộ dân ở một số phường như Dương Đông, An Thới, xã Cửa Dương và xã Dương Tơ chiếm tỉ lệ khoảng 30% dân số toàn đặc khu.

Cùng với đề xuất xây dựng hồ Dương Đông 2, tỉnh An Giang cũng đang quy hoạch xây dựng thêm các hồ chứa khác như Hồ nước Cửa Cạn, Hồ nước Suối Lớn, Hồ nước Rạch Cá, và Hồ nước Rạch Tràm để đáp ứng nhu cầu phát triển của đặc khu Phú Quốc.