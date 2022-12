Ăn mặc sang trọng để tiêu thụ tiền giả loại 500.000 đồng

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hiền (36 tuổi, trú TP Hà Nội) và Trần Văn Duy (38 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.

Trước đó, Công an Phú Yên nhận tin tố giác tội phạm của nhân dân về việc một số đối tượng sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng giả để mua hàng hóa.

Sau quá trình theo dõi, đến tối 11/12, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên đi xe máy Vespa màu xanh đen mang biển kiểm soát 29V8-5221 đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (Phường 5, TP Tuy Hòa) để mua ly cà phê giá 35.000 đồng.

Đối tượng ăn mặc sang trọng để tiêu thụ tiền giả (Ảnh: Trích xuất camera).

Sau đó, đối tượng này đưa cho chủ quán một tờ 500.000 đồng và một tờ 5.000 đồng để "thối lại cho chẵn" 470.000 đồng.

Khi nhận tiền thừa và rời đi, nam thanh niên lưu thông trên đường Nguyễn Trãi đã bị các trinh sát hình sự ập đến, bắt giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Ngọc Hiền khai nhận hành vi sử dụng tiền giả. Các tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng mà đối tượng này sử dụng tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Tuy Hòa do đồng bọn cung cấp.

Mở rộng điều tra, Công an TP Tuy Hòa đã tạm giữ hình sự thêm đối tượng Trần Văn Duy.

Khám xét nơi lưu trú của 2 đối tượng trên tại một khách sạn thuộc TP Tuy Hòa, cơ quan Công an thu giữ một số công cụ, thiết bị xách tay nghi để sử dụng làm tiền giả.

2 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng được phát hiện tại TP Tuy Hòa (Ảnh: Linh Nguyễn).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 5/12 đến ngày 11/12, trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) xảy ra 4 vụ lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 người nêu trên, đồng thời chuyển vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Công an Phú Yên cho hay thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là mua hàng hóa có giá trị nhỏ, vào thời điểm chiều chập tối. Sau đó, những đối tượng này đưa tiền giả 500.000 đồng kèm một tờ tiền thật có mệnh giá nhỏ, lấy lý do để thối lại tiền cho chẵn, làm người bán không chú ý và thối lại tiền thật.

Cơ quan An ninh điều tra đang đấu tranh mở rộng vụ án nên đề nghị người dân có thông tin liên quan cung cấp qua số điện thoại: 069.4362.507 hoặc liên hệ điều tra viên Lê Quốc Cường, điện thoại 098.321.2629.