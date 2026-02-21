Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại ao nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 21/2, Công an xã Nam An Phụ (Hải Phòng) cho biết đơn vị đang xác minh một thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/2, công an xã nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại ao nhà bà N.T.B. (SN 1952), ở thôn Lâu Động, xã Nam An Phụ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là trẻ sơ sinh giới tính nữ, vừa chào đời khoảng 2-3 ngày.

Lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến nay, tung tích và người thân của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Công an xã Nam An Phụ đề nghị người dân trên địa bàn và khu vực lân cận phối hợp cung cấp thông tin liên quan.

Trường hợp phát hiện phụ nữ mang thai đến kỳ sinh nở nhưng không thấy nuôi con, hoặc có biểu hiện nghi vấn, người dân được đề nghị khẩn trương thông báo cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin liên hệ trực tiếp Công an xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng; số điện thoại 0842.976.456 (gặp Đại úy Nguyễn Quang Vũ - Tổ phòng, chống tội phạm).