Bắt giữ xe tải chở 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

Sáng 12/3, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng xử lý tiêu hủy hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu.

Tài xế T.V.T. (SN 1997, trú xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên. Người này khai chở số hàng hóa trên từ miền Bắc vào các tỉnh miền Trung, miền Nam để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo đúng quy định.