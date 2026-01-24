Phát hiện hơn 10 tấn nầm heo, tràng trứng, lạp xưởng trôi nổi, mất an toàn

Ngày 24/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Cục C05 (Bộ Công an) và Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo đó ngày 23/1, các đơn vị nêu trên kiểm tra một ô tô tải tại xã Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện gần 2,5 tấn lạp xưởng nướng đá, 5 tấn nầm heo và hơn 3 tấn tràng trứng đông lạnh, ước tính trị giá trên 1 tỷ đồng.

Quá trình làm việc, chủ số thực phẩm trên không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ thực phẩm.

Lực lượng chức năng xác định, đây là thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu trôi nổi từ nước ngoài. Số thực phẩm này khi được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đại diện Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế, trong quá trình vận chuyển, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng: liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển, di chuyển qua nhiều tuyến đường và tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, công trường đang xây dựng, ít người qua lại.

Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.