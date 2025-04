Hiện trường vụ trấn áp tội phạm ma túy khiến một chiến sĩ công an hy sinh

Theo tìm hiểu của phóng viên, cổng vào Khu công nghiệp Cái Lân thuộc địa phận TP Hạ Long (Quảng Ninh) là nơi đã xảy ra cuộc đối đầu giữa các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh với nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm về ma túy, tối 17/4.

Vị trí cổng vào Khu công nghiệp Cái Lân, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh - nơi diễn ra vụ trấn áp tội phạm (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo quan sát, tại khu vực trên vẫn còn các dấu vết của lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đánh dấu lại, gồm: nơi mà các đối tượng nổ súng; vị trí mảnh vỡ cửa kính ô tô; vị trí có vỏ đầu đạn;...

Vị trí công an đánh dấu tại hiện trường vụ án (Ảnh: Hoàng Dũng).

Địa điểm trên buổi đêm khá vắng vẻ, không có các hộ dân sinh sống ven đường. Gần đó là chung cư Dragon Castel, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Khi phóng viên đến khu chung cư trên tìm hiểu, nhiều người sống tại đây đều có chung một câu trả lời không biết chuyện gì xảy ra đêm qua, chỉ đến sáng nay đọc báo mới biết sự việc.

Khu vực hiện trường nhìn về phía chung cư Dragon Castel (Ảnh: Nguyễn Dương).

Như đã đưa tin, khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ hai đối tượng thu giữ 16 bánh heroin.

2 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Vết máu trên cột đèn chiếu sáng ở hiện trường vụ án (Ảnh: Hoàng Dũng).

Trong quá trình cảnh sát truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm đã sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn tại hiện trường.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương lân cận cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Một đối tượng đang lẩn trốn là Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long).

Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với bị can Khánh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.