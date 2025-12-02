Tự nhận quản lý công trình, mượn xe của người xin việc rồi biệt tăm ở TPHCM

Ngày 2/12, Công an phường Long Bình (TPHCM) đang truy tìm người đàn ông có hành vi mượn xe của người khác rồi đi biệt tăm, không trả lại tài sản.

Camera ghi lại người tự nhận là quản lý công trình, lấy xe máy của ông Tân rời đi (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn Tân (49 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng cũ), cách đây ít ngày, ông Tân được người cháu rủ lên TPHCM làm phụ hồ, nhưng sức khỏe yếu nên ông Tân chỉ làm được một ngày rồi nghỉ và đi tìm công việc khác.

Trưa 29/11, ông Tân ngồi ăn tại quán cơm ở phường Long Bình (trước đây là TP Thủ Đức). Lúc này, một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng, đội nón công trình đi taxi đến quán ăn cơm.

Nữ chủ quán nói với người đàn ông này chuyện ông Tân đang tìm việc làm. Người đàn ông lại hỏi thăm ông Tân và nhận mình là "quản lý công trình" đường Vành đai 3 TPHCM.

“Anh ta nói công trình của anh ta đang cần người trông kho và hứa sẽ nhận tôi vào làm, trả lương 12 triệu/tháng, lo cho tôi chỗ ở và bao cơm trưa. Tôi không nhận việc vì đã có hẹn với người cháu thứ 2 sẽ đi tìm việc. Tôi đi về phòng trọ, nhưng người này đi theo thuyết phục tôi”, ông Tân kể.

Ông Tân cho biết, người đàn ông này theo ông về phòng trọ và xin được đưa ông Tân đến xem công trình. Ông Tân đồng ý và lấy xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade của mình chở người đàn ông này đi, nhưng người đàn ông xin cầm lái và ông Tân ngồi sau.

Người này chở ông Tân đến một đoạn của công trình đường Vành đai 3 TPHCM và chỉ vào đó nói là mình đang làm quản lý ở đây.

"Tôi đề nghị vào xem công trình, nhưng anh ta nói tôi chưa được phát áo nên không được vào, anh ta hẹn tôi thứ 2 đến nhận việc", ông Tân kể tiếp.

Người đàn ông tiếp tục lái xe máy chở ông Tân đi quan sát dọc công trình đường Vành đai 3 TPHCM, sau đó chở vào quán karaoke trên đường 3B, phường Long Bình.

“Tôi hỏi tại sao chở tôi vào quán, người đàn ông nói vào nhậu một lúc cho mát, anh ta sẽ trả tiền. Uống chưa hết 2 lon bia, anh ta hỏi mượn chìa khóa xe của tôi để về phòng trọ lấy điện thoại rồi quay lại quán thanh toán. Tôi thấy anh ta ăn mặc lịch sự, làm sếp công trình nên tin tưởng”, ông Tân chia sẻ.

Ông Tân ngồi đợi ở quán đến hơn 17h vẫn không thấy người đàn ông kia quay lại nên gọi người thân đến đón. Lúc này, quán yêu cầu ông Tân thanh toán hóa đơn hết 2,7 triệu đồng, nhưng ông Tân không có tiền nên người thân phải đứng ra trả.

Nghi mình bị lừa, ông Tân đến Công an phường Long Bình trình báo. Công an đã đến lấy lời khai những người liên quan, xác minh danh tính của người "quản lý công trình" này.