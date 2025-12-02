Bắt kẻ vờ mua vàng cưới rồi ra tay cướp giật ở TPHCM

Ngày 2/12, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM xử lý nam thanh niên giả vờ mua vàng rồi ra tay cướp giật.

Nghi phạm ôm vàng bỏ chạy (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, khoảng 17h30 ngày 28/11, một nam thanh niên đến tiệm vàng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận hỏi mua vàng cưới. Khi được chủ tiệm lấy kiềng vàng và lắc đưa cho xem, nghi phạm đã lợi dụng sơ hở cầm vàng bỏ chạy.

Lúc này, Tổ Cảnh sát trật tự và lực lượng an ninh cơ sở thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Văn Quá - Tô Ký, nghe tiếng truy hô “cướp, cướp” và thấy một thanh niên bỏ chạy nên lập tức đuổi theo.

Tang vật vụ cướp (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi bị truy bắt, nghi phạm cầm dao đưa lên cổ với lời đe doạ tự sát nhằm tìm đường thoát thân. Khi đến đường ĐHT19, Công an phường phối hợp với người dân khống chế, bắt quả tang đối tượng cướp giật tài sản, thu hồi tang vật là 3 chỉ vàng.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là T.N.V. (SN 2002, quê Nghệ An). Do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần, nghi phạm mang theo dao đi cướp giật tại tiệm vàng.