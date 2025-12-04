Bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi "cắt cổ"

Ngày 4/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Mùi (SN 1991), trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, để điều tra tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Công an cũng thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Đoàn Thị Mùi.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2025, Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động tiền của nhiều hộ dân dưới hình thức “đóng ống” và vay lãi của người dân với lãi suất thấp. Sau đó, Mùi sử dụng số tiền huy động được cho người khác vay lại với lãi suất rất cao để hưởng chênh lệch.

Từ năm 2022 đến tháng 7 năm nay, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ vay nợ, điện thoại và các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Đoàn Thị Mùi.