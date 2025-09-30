Người phụ nữ dựng kịch bản cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 2 tỷ đồng

Ngày 29/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2023, một doanh nhân tại Đà Nẵng do cần tiền cho hoạt động kinh doanh đã vay của Hà 4 khoản vay với lãi suất vượt quá 100%/năm.

Đối tượng Phan Thị Thu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong quá trình giao dịch, Hà đã dựng lên một người tên M. để che giấu việc mình là người trực tiếp cho vay. Tuy nhiên, thực tế, Hà chính là người cho vay và thu lãi với mức lãi suất 146-547,5%/năm, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi của Phan Thị Thu Hà không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội, đẩy người vay vào tình cảnh nợ nần chồng chất, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo về hiểm họa "tín dụng đen" núp bóng dưới hình thức cho vay dân sự, có thể khiến bất kỳ ai cũng trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia vào các giao dịch vay mượn với lãi suất bất hợp pháp. Khi gặp khó khăn về tài chính, người dân nên tìm đến các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hợp pháp để được hỗ trợ an toàn và đúng quy định pháp luật.