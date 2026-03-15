Bắt giữ người nước ngoài giấu 754g vàng nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

Theo chính quyền tỉnh Quảng Ninh, khoảng 13h30 ngày 15/3, tại bục kiểm soát nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng và tang vật (Ảnh: Đ.X.).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra người này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông cất giấu trên người 2 miếng kim loại màu vàng hình tròn, đường kính khoảng 55mm. Mỗi miếng nặng 377g, tổng trọng lượng 754g.

Một miếng được đeo ở cổ, miếng còn lại giấu trong túi quần.

Theo lời khai ban đầu, người đàn ông không khai báo với cơ quan hải quan khi mang số kim loại trên qua cửa khẩu.

Đối tượng khai 2 miếng kim loại màu vàng là vàng, được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang thuê vận chuyển từ khu vực cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) sang khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) với tiền công 800 nhân dân tệ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ người cùng tang vật để tiếp tục điều tra.