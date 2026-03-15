Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng ở Hà Nội

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hoàng Liệt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Phạm Công Anh (23 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, trú tại Ứng Thiên, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 15h55 ngày 23/2, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.T., nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, về việc bị một đối tượng lấy mất 3.000 USD.

Hai đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chị T. cho biết trước đó có nhận đổi USD cho một người bạn. Chiều cùng ngày, một nam giới gọi điện cho chị T., nói là người quen của bạn và đến nhận số tiền trên. Tin tưởng, chị T. đã đưa 3.000 USD cho nam thanh niên.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị T. gọi điện cho bạn để xác nhận lại thông tin, đối tượng đã cầm số tiền rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đến ngày 26/2, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.