Phạt 7,5 triệu đồng người đăng bình luận bịa đặt về bầu cử

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

T.Q.N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định anh T.Q.N. (SN 2001, trú tại thôn Dương Hạ, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) sử dụng tài khoản Threads cá nhân đăng bình luận có nội dung bịa đặt về công tác tổ chức bầu cử, gây hoang mang trong nhân dân.

Kết quả xác minh cho thấy các nội dung anh T.Q.N. đăng tải mang tính xuyên tạc, bịa đặt và sai sự thật, vi phạm quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Ngày 15/3, Công an xã Mễ Sở phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.Q.N. số tiền 7,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, anh T.Q.N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi tán phát thông tin giả mạo, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.