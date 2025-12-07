Diễn viên trộm túi xách hoa hậu Mexico từng xuất hiện cùng nhiều người đẹp

Ngày 7/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Thái là người lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.

Khi cơ quan công an công khai danh tính người trộm túi xách, nhiều người bất ngờ vì Thái vốn quen thuộc trong một số hoạt động văn hóa - giải trí.

Hình ảnh Thái tham dự tại một sự kiện trong trang phục lộng lẫy (Ảnh: H.N.)

Nguyễn Lâm Thái là cựu sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Ngoài việc làm diễn viên, anh ta tham gia nhiều hoạt động liên quan các cuộc thi sắc đẹp và sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Người này từng đồng hành nhiều dự án thiện nguyện cùng hoa hậu, á hậu. Trên Facebook cá nhân, Thái tự giới thiệu là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu và diễn viên tự do.

Nghi phạm từng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn, đạo diễn cho một số cuộc thi hoa khôi tại các trường đại học, các sân chơi sắc đẹp và chương trình tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam.

Tài khoản TikTok của Thái có gần 70.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia sự kiện hoa hậu, đám cưới người nổi tiếng và hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Một số video có hơn 1 triệu lượt xem.

Thái tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Thái cũng đăng tải nhiều clip ghi lại việc đi chùa, tham gia khóa tu và khuyên mọi người làm việc thiện, sống tử tế dù không có tiền.

Năm 2022, Thái đăng trên trang cá nhân thông tin được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao danh hiệu “Đại sứ Sinh viên Việt Nam toàn cầu” trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế.

Trước đó, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle, hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico), đến cơ quan công an trình báo mất túi xách tại sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt. Bên trong túi có thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Lâm Thái là người lấy trộm nên tiến hành bắt giữ và thu hồi tài sản.