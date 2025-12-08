Diễn viên trộm túi xách hoa hậu Mexico ở Đà Lạt từng bị phạt tù

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái, 25 tuổi, trú tại TPHCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trên mạng xã hội, Thái được biết đến là diễn viên, quản lý nghệ sĩ, người này tự giới thiệu mình là “Đại sứ sinh viên Việt Nam toàn cầu”.

Nguyễn Lâm Thái bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nguyễn Lâm Thái từng bị TAND khu vực 19 TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) xử phạt 14 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản, thời gian thử thách 28 tháng. Trong thời gian chấp hành án, người này bị công an bắt giữ vì trộm túi xách của nữ hoa hậu Mexico.

Theo thông tin điều tra ban đầu của công an, khoảng 19h ngày 5/12, Thái đến Quảng trường Lâm Viên theo dõi khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025. Tại đây, anh ta di chuyển vào khu vực hậu trường, nơi các hoa hậu, diễn viên chuẩn bị trang phục biểu diễn rồi lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico là chị Leon Yuriar Angela Michelle.

Lực lượng chức năng trao trả tài sản cho hoa hậu Mexico (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle phát hiện tài sản bị mất, đến cơ quan Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo. Trong túi xách nữ hoa hậu có nhiều tài sản giá trị gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác…

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Lâm Thái là người đánh cắp tài sản nói trên nên tiến hành bắt giữ, thu hồi tài sản.

Trong ngày 6/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho chị Leon Yuriar Angela Michelle.