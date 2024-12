Cảnh sát chốt chặn bắt kẻ trộm ô tô từ Hậu Giang về TPHCM

Ngày 19/12, Công an tỉnh Long An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Phan Minh Hiếu (48 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Khoảng 5h cùng ngày, anh Trương Bình Trọng (31 tuổi, quê Hậu Giang), chủ garage ô tô tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), phát hiện mất ô tô 7 chỗ mang biển số 64A - 063.xx. Trên xe có laptop và một số tài sản khác.

Hiếu bị công an khống chế vì trộm ô tô (Ảnh: T.T.).

Kiểm tra camera, anh Trọng phát hiện một người đàn ông đột nhập garage lúc 1h50, trộm ô tô tẩu thoát về hướng TPHCM. Chủ garage đã trình báo công an.

Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đến Công an tỉnh Long An về khả năng kẻ trộm lái ô tô qua địa bàn, nhờ hỗ trợ vây bắt.

Khoảng 9h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Long An phối hợp với CSGT, CSCĐ chốt chặn trên quốc lộ 1 đoạn qua phường 5, TP Tân An. Tổ công tác phát hiện phương tiện nghi vấn liền ra hiệu kiểm tra. Tài xế liền lái ô tô bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, người này được xác định là Phan Minh Hiếu (48 tuổi, quê Tiền Giang). Công an tỉnh Long An đã bàn giao Hiếu cùng tang vật cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, xử lý theo quy định.