Đất đá đổ xuống đèo Bảo Lộc ở Lâm Đồng trong mưa lớn

Vụ sạt lở xảy ra vào 16h50 ngày 28/9 trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng.

Thời điểm trên, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt lở, đổ ập xuống, vùi lấp một phần đường đèo.

Đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường đèo Bảo Lộc (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Trạm CSGT Mađaguôi và Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông, xử lý hậu quả sạt lở. Đến 18h20 cùng ngày, mặt đường được khơi thông, đảm bảo phương tiện di chuyển qua khu vực.

Đèo Bảo Lộc dài 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20 qua địa phận xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tuyến đường đèo này thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa, gây thiệt hại tài sản và gián đoạn giao thông.