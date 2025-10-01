Lâm Đồng lên kế hoạch đón “đại bàng” đến đầu tư

Ngày 30/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa phương năm 2025.

Tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, sau khi sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích trên 24.000 km2.

Theo đó, Lâm Đồng hội tụ thế mạnh gồm khoáng sản bauxite, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), nông nghiệp và du lịch. Địa phương cũng có lợi thế về công nghiệp, cảng biển, hệ thống giao thông như đường sắt, cao tốc, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, sân bay lưỡng dụng Phan Thiết… Đây là những cơ sở thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, hội nghị xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng khẳng định sự đồng hành của địa phương với các doanh nghiệp trong hành trình mới. Dự kiến, tỉnh trao chứng nhận đầu tư cho 9 đơn vị thực hiện các dự án về đô thị, du lịch, năng lượng, khu công nghiệp với tổng diện tích 23.000ha, tổng vốn đầu tư trên 33.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng ký biên bản ghi nhớ với nhiều nhà đầu tư về các dự án du lịch, năng lượng; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào 132 dự án khác trên địa bàn.

Dự án sân vận động Đà Lạt với tổng mức đầu tư 247 tỷ đồng mới được triển khai tại Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ thêm, bên cạnh kêu gọi đầu tư dự án mới, địa phương cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án cũ. Tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, phân nhóm vướng mắc của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, giao cho đơn vị, địa phương để sớm có phương án tháo gỡ.