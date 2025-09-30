Người đàn ông ở Lâm Đồng gục bên lề đường với vết thương trên ngực

Ngày 30/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng các cơ quan liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, vào 20h cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông nằm bên lề đường Nguyễn Hội, phường Phan Thiết. Người này có vết thương ở vùng ngực.

Nạn nhân được những người có mặt đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, xác minh lai lịch nạn nhân, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.