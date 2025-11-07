Kẻ cướp tiệm vàng bị người dân bắt tại trận

Chiều 7/11, lãnh đạo UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tại cửa hàng trang sức vào trưa cùng ngày. Nam thanh niên 19 tuổi, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên đến tiệm vàng Hạnh Thúy (ở xã Trại Cau) giả vờ hỏi mua và xem dây chuyền vàng.

Nam thanh niên bỏ chạy cùng chiếc dây chuyền (Ảnh: C.V.).

Trong lúc chủ tiệm sơ hở, thanh niên này bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay khi phát hiện sự việc, chủ tiệm cùng người dân xung quanh lập tức truy đuổi và khống chế đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Lãnh đạo địa phương cho hay công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.