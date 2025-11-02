Hà Nội: Giật iPhone tại chợ đúng lúc công an phường đi tuần tra

Ngày 2/11, Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Khắc Duy (34 tuổi, ở xã Hòa Xá, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Khắc Duy (Ảnh: ANTĐ).

Theo cơ quan chức năng, sáng 1/11, tổ công tác Công an phường Hà Đông tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Bông Đỏ, phường Hà Đông.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Duy có hành vi cướp giật chiếc iPhone 14 Promax màu tím của chị N.T.T.U. (22 tuổi) khi nạn nhân đứng ở khu vực chợ đông người.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác đã lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng, sau đó lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở công an phường.