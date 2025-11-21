Vụ án gã trai hãm hiếp rồi sát hại hàng xóm (kỳ 1): Vết máu qua khe cửa

Năm 2013, tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), xảy ra vụ án một người phụ nữ bị hãm hiếp, tử vong ở nhà riêng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Án mạng chấn động vùng quê

Theo hồ sơ vụ án, sáng 6/4/2013, nhà chị L.T.C., làm lễ động thổ khởi công xây nhà mới, do nhiều việc nên chị C. đã nhờ mẹ ruột của mình là bà N.T.D. (SN 1962), trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ, qua giúp nấu nướng cho nhà mình.

Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy bà N.T.D. sang, chị C. nóng ruột liền chạy xe máy sang nhà mẹ mình để đón bà. Khi đến nhà bà D., chị C. thấy cửa đóng kín cửa, gọi mãi không ai trả lời, nghĩ có chuyện chẳng lành, chị C. trèo qua tường rào để vào nhà, nhưng đến cửa nhà thì chị thấy có vết máu, nên đã hô hoán mọi người chạy sang phá cửa kiểm tra.

Khi cánh cửa vừa được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện, bà D. đã tử vong trên vũng máu dưới nền nhà, thi thể bà D. được phủ một chiếc chăn.

Khi cánh cửa nhà bà D. mở ra mọi người bàng hoàng phát hiện bà D. đã tử vong (Ảnh: Minh Tuyến).

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm cũ, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đâm 1 nhát sâu ở chính giữa cổ, trên người trầy xước, nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, bị phủ lên một chiếc chăn. Ngoài ra nhiều nơi trong nhà còn vương vãi vết máu.

Gia đình nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân ở nhà một mình, chồng nạn nhân cùng người con gái đầu lên Hòa Bình giúp con trai thứ xây nhà vài ngày trước.

Qua công tác khám nghiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cũ nhận định nạn nhân bị hãm hiếp, rồi giết hại, đồ đạc xung quanh bị lục tung, dính nhiều vết máu.

Những dấu vết đáng nghi

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Hà Nam cũ đã khẩn trương tập trung lực lượng điều tra, phá án, sớm tìm ra kẻ thủ ác.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện, trên lan can tầng hai của gia đình nạn nhân tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép dính máu gần thi thể nạn nhân và một vết dép xoay.

Từ dấu vết này, cơ quan điều tra đưa ra nhận định, rất có thể hung thủ đã trèo và thoát ra khỏi nhà nạn nhân qua trần nhà.

Một chi tiết rất quan trọng, khiến cơ quan điều tra cũng đặt ra nhiều nghi vấn , đó là nhà nạn nhân có 2 con chó rất dữ, thế nhưng khi xảy ra sự việc những người hàng xóm cũng chỉ nghe thấy một vài tiếng chó sủa rồi im bặt.

Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án phải là người biết rõ nạn nhân và rất thông thuộc địa bàn.

Lan can căn nhà tầng 2 nạn nhân (bên phải) tiếp giáp với trần nhà hàng xóm (bên trái ảnh) thời điểm năm 2013, có nhiều dấu vết đáng ngờ lưu lại (Ảnh: Minh Tuyến).

Từ những lập luận ban đầu cùng quá trình rà soát, xác minh các đối tượng khả nghi sống quanh khu vực nhà nạn nhân, lực lượng công an xác định đối tượng Trần Văn Ngà (SN 1990), là một trong những đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất.

Căn nhà của gia đình Trần Văn Ngà nằm sát vách, chung một tường rào với nhà của nạn nhân. Đặc biệt, Ngà vốn là một đối tượng có tiền án về tội hiếp dâm và nghiện ma túy.

Một tổ công tác đã khẩn trương xác minh nơi làm việc của Ngà tại một mỏ khai thác đá ở địa phương. Khi đến nơi, Ngà đang cùng người bác ruột kéo dây điện để chuẩn bị cho việc khai thác đá. Ngà nhanh chóng được mời về trụ sở công an xã để làm rõ những điều nghi vấn.

(Còn tiếp).