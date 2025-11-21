Làm giả sổ đỏ để lừa bán đất ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ (cũ).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, ở phường Thành Đông, TP Hải Phòng) đã sử dụng thông tin gian dối, giấy tờ giả mạo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và giấy “Trích đo hiện trạng thửa đất” đối với một số thửa đất tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ (cũ) để rao bán trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Hải (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi có khách liên hệ hỏi mua, Hải cung cấp các thông tin không đúng sự thật, hình ảnh các giấy tờ giả mạo trên cho khách hàng.

Đối tượng khẳng định các thông tin, giấy tờ trên là đúng với hiện trạng thửa đất và bản thân là người đứng tên chủ đất, nhằm làm người mua tin tưởng mà ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng/người.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Hải cần liên hệ đến cơ quan điều tra theo số điện thoại: 039.712.1722.